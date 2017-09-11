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Несчастливая встреча: Lexus и Delica перевернулись в Алматы

11 сентября 2017, 17:09

Внедорожник и минивэн оказались на боку в результате столкновения в Алматы.

ДТП произошло на пересечении улиц Тургут Озала и Карасай батыра. Со слов водителя и очевидцев, Mitsubishi Delica двигался в южном направлении по улице Тургут Озала с односторонним движением на зеленый свет. В это время по Карасай батыра в восточном направлении, предположительно, на красный сигнал светофора двигался Lexus 570.

Две машины столкнулись и обе опрокинулись на бок. В ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Врачи скорой помощи установили у него гематому, от госпитализации он отказался.

Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.



Источник: Sputnik Казахстан
Фото SPUTNIK

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