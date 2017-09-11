Несчастливая встреча: Lexus и Delica перевернулись в Алматы
11 сентября 2017, 17:09
Внедорожник и минивэн оказались на боку в результате столкновения в Алматы.
ДТП произошло на пересечении улиц Тургут Озала и Карасай батыра. Со слов водителя и очевидцев, Mitsubishi Delica двигался в южном направлении по улице Тургут Озала с односторонним движением на зеленый свет. В это время по Карасай батыра в восточном направлении, предположительно, на красный сигнал светофора двигался Lexus 570.
Две машины столкнулись и обе опрокинулись на бок. В ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Врачи скорой помощи установили у него гематому, от госпитализации он отказался.
Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото SPUTNIK
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