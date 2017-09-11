На 100 МРП оштрафовали алматинцев, которые развели костер на горе в районе плотины Медеу
11 сентября 2017, 18:01
Департамент по ЧС Алматы просит жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности.
В Алматы за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке четверо нарушителей оштрафованы на 100 МРП или 226 900 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Вечером, 9 сентября на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение от очевидца о горении леса на верхушке горы в районе плотины Медеу. Силы и средства незамедлительного выехали по указанному адресу. Учитывая крутой склон горы, пожарные производили разведку в пешем порядке.
Как выяснилось, четверо граждан: Э.Толстов 1990 г.р., Д.Береговой 1993 г.р., Н.Юрченко 1988 г.р. и И.Нейман 1995 г.р. развели костер на верхушке горы, нарушая требование пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях.
Для задержания были привлечены сотрудники местной полицейской службы, а также лесничие Национального парка.
С нарушителями были также проведены разъяснительная беседа сотрудниками Департамента по ЧС и местной полицейской службы ДВД г. Алматы.
Напомним, в связи с высоким температурным фоном на территории Алматы и прилегающей территории с 29 июля введен 5 класс пожарной опасности и действует особый противопожарный режим.
В этой связи лесничеством совместно с полицией и ДЧС ограничиваются пешие маршруты и въезд автотранспортных средств на территорию Иле-Алатауского Государственного Национального природного парка.
Департамент по ЧС Алматы просит жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры в лесах; быть осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросать не потушенные сигареты; не сжигать мусор вблизи леса и лесных насаждений.
Фото: пресс-службы
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877413-ab0b62ca8d604c7faa92102fb9bdf312
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...