На 100 МРП оштрафовали алматинцев, которые развели костер на горе в районе плотины Медеу

Департамент по ЧС Алматы просит жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности.

В Алматы за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке четверо нарушителей оштрафованы на 100 МРП или 226 900 тенге , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.





Вечером, 9 сентября на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение от очевидца о горении леса на верхушке горы в районе плотины Медеу. Силы и средства незамедлительного выехали по указанному адресу. Учитывая крутой склон горы, пожарные производили разведку в пешем порядке.





Как выяснилось, четверо граждан: Э.Толстов 1990 г.р., Д.Береговой 1993 г.р., Н.Юрченко 1988 г.р. и И.Нейман 1995 г.р. развели костер на верхушке горы, нарушая требование пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях.





Для задержания были привлечены сотрудники местной полицейской службы, а также лесничие Национального парка.





С нарушителями были также проведены разъяснительная беседа сотрудниками Департамента по ЧС и местной полицейской службы ДВД г. Алматы.





Напомним, в связи с высоким температурным фоном на территории Алматы и прилегающей территории с 29 июля введен 5 класс пожарной опасности и действует особый противопожарный режим.





В этой связи лесничеством совместно с полицией и ДЧС ограничиваются пешие маршруты и въезд автотранспортных средств на территорию Иле-Алатауского Государственного Национального природного парка.





Департамент по ЧС Алматы просит жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры в лесах; быть осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросать не потушенные сигареты; не сжигать мусор вблизи леса и лесных насаждений.



