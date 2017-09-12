Сына Ван Дамма задержали за хранение наркотиков и угрозы соседу ножом
12 сентября 2017, 15:59
Полицию вызвали соседи молодого человека после того, как он разгромил лифт в здании.
Младшего сына актёра Жан-Клода Ван Дамма, 21-летнего Николаса Ван Варенберга, задержали сразу по нескольким обвинениям, включая хранение наркотиков, сообщает портал TMZ.
Инцидент произошёл в городе Темпе штата Аризона. Соседи молодого человека позвонили в полицию после того, как он начал крушить лифт в здании и оставил кровавый след к двери своей квартиры. Дверь правоохранителям открыл сосед Николаса. Обсудив ситуацию, полицейские ушли. Однако спустя 20 минут их догнал сосед сына актёра и заявил, что ему угрожали ножом.
Правоохранители устроили обыск в квартире, где и нашли холодное оружие и марихуану вместе с приспособлением для курения.
Младший сын Ван Дамма обвиняется в нападении с применением оружия, удержании человека в заложниках и хранении наркотиков и приспособлений для их употребления.
Фото: ©TMZ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877611-b89e51b960f8a33eee26ef1c764f31a2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...