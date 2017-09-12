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Сына Ван Дамма задержали за хранение наркотиков и угрозы соседу ножом

12 сентября 2017, 15:59

Полицию вызвали соседи молодого человека после того, как он разгромил лифт в здании.

Младшего сына актёра Жан-Клода Ван Дамма, 21-летнего Николаса Ван Варенберга, задержали сразу по нескольким обвинениям, включая хранение наркотиков, сообщает портал TMZ.

Инцидент произошёл в городе Темпе штата Аризона. Соседи молодого человека позвонили в полицию после того, как он начал крушить лифт в здании и оставил кровавый след к двери своей квартиры. Дверь правоохранителям открыл сосед Николаса. Обсудив ситуацию, полицейские ушли. Однако спустя 20 минут их догнал сосед сына актёра и заявил, что ему угрожали ножом.

Правоохранители устроили обыск в квартире, где и нашли холодное оружие и марихуану вместе с приспособлением для курения.

Младший сын Ван Дамма обвиняется в нападении с применением оружия, удержании человека в заложниках и хранении наркотиков и приспособлений для их употребления.

Фото: ©TMZ

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