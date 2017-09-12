Сына Ван Дамма задержали за хранение наркотиков и угрозы соседу ножом

Младшего сына актёра Жан-Клода Ван Дамма, 21-летнего Николаса Ван Варенберга, задержали сразу по нескольким обвинениям, включая хранение наркотиков , сообщает портал , сообщает портал TMZ





Инцидент произошёл в городе Темпе штата Аризона. Соседи молодого человека позвонили в полицию после того, как он начал крушить лифт в здании и оставил кровавый след к двери своей квартиры. Дверь правоохранителям открыл сосед Николаса. Обсудив ситуацию, полицейские ушли. Однако спустя 20 минут их догнал сосед сына актёра и заявил, что ему угрожали ножом.





Правоохранители устроили обыск в квартире, где и нашли холодное оружие и марихуану вместе с приспособлением для курения.





Младший сын Ван Дамма обвиняется в нападении с применением оружия, удержании человека в заложниках и хранении наркотиков и приспособлений для их употребления.