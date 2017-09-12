В парламенте рассмотрят законопроект о взятии под контроль 88 новых психоактивных веществ
12 сентября 2017, 17:29
Принятие законопроекта будет способствовать модернизации существующей законодательной антинаркотической системы.
Согласно плану законопроектных работ правительства Казахстана на 2017 год, разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
В частности, предполагается взять под контроль 88 базовых структур новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также наделить правительство полномочиями по утверждению списка подконтрольных веществ на уровне подзаконного акта.
«Принятие законопроекта будет способствовать модернизации существующей законодательной антинаркотической системы для обеспечения адекватности и своевременности принимаемых государством мер в противодействии новым вызовам и угрозам наркобизнеса и транснациональной организованной наркопреступности, а также повышения уровня защищенности неотъемлемых прав граждан на жизнь и здоровье. Расширение сфер применения действующего законодательства как в отношении уже существующих аналогов наркотиков, так и потенциально опасных психоактивных веществ, появление которых возможно в будущем», - отметили в МВД.
По информации МВД, проект закона согласован заинтересованными государственными органами, одобрен канцелярией премьер-министра РК.
В настоящее время законопроект внесен в Мажилис Парламента РК.
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