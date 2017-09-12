Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В парламенте рассмотрят законопроект о взятии под контроль 88 новых психоактивных веществ

12 сентября 2017, 17:29

Принятие законопроекта будет способствовать модернизации существующей законодательной антинаркотической системы.

Согласно плану законопроектных работ правительства Казахстана на 2017 год, разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, предполагается взять под контроль 88 базовых структур новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также наделить правительство полномочиями по утверждению списка подконтрольных веществ на уровне подзаконного акта.

«Принятие законопроекта будет способствовать модернизации существующей законодательной антинаркотической системы для обеспечения адекватности и своевременности принимаемых государством мер в противодействии новым вызовам и угрозам наркобизнеса и транснациональной организованной наркопреступности, а также повышения уровня защищенности неотъемлемых прав граждан на жизнь и здоровье. Расширение сфер применения действующего законодательства как в отношении уже существующих аналогов наркотиков, так и потенциально опасных психоактивных веществ, появление которых возможно в будущем», - отметили в МВД.

По информации МВД, проект закона согласован заинтересованными государственными органами, одобрен канцелярией премьер-министра РК.

В настоящее время законопроект внесен в Мажилис Парламента РК.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...