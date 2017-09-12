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По российским городам прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий

12 сентября 2017, 17:39

Силовики проверяют информацию и проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Многочисленные звонки о минировании зданий и учреждений поступают к правоохранителям по всей России. Парализована работа школ в Перми, эвакуированы люди из торговых центров на Урале и на Сахалине. В Ставрополе за половину суток в полицию сообщили о закладке бомб на 42 объектах, сообщают Vesti.ru.

В Перми после поступления анонимных сообщений о взрывных устройствах в ряде учебных заведений города всех школьников отправили домой, передает "Интерфакс". В пресс-службе мэрии Перми во вторник подтвердили, что в целях безопасности занятия во всех школах отменены.

Утром во вторник более 5,7 тысяч человек из семи школ и ряда административных зданий в Перми были эвакуированы из-за сообщения о взрывных устройствах. Здание обследуют сотрудники МЧС, полиция и Росгвардия, личность звонившего устанавливается.

По данным местных СМИ, под эвакуацию попали порядка 10 школ, Пермский госуниверситет, несколько торговых центров, здание автовокзала, здание железнодорожного вокзала "Пермь-2", жилой дом.

Ранее звонки о минировании зданий и последующая эвакуация людей также зафиксированы в Уфе, Челябинске, Омске, Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров; в Магадане, где эвакуированы посетители и сотрудники двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка, и во Владивостоке, где прошла эвакуация людей из ряда зданий.

Аналогичная ситуация сложилась в Ставрополе, где лжетеррорист заминировал 42 учреждения. С 9:30 и до 17:00 11 сентября в полиции города не утихали звонки о заложенных бомбах в торговых, офисных, учебных и административных зданиях.

Фото: соцсети

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