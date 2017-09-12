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Власти РК озвучили стоимость перехода на латиницу

12 сентября 2017, 18:27

Планируется направить 600 миллионов тенге в два этапа.

Власти Казахстана планируют направить 600 миллионов тенге в рамках перехода казахского языка на латиницу.

В среду в мажилисе парламента РК состоялась презентация проекта республиканского бюджета на 2018-2020 годы.

Согласно материалам, распространенным на презентации, для перехода на латиницу в 2018 году будет направлено 300 миллионов тенге, еще 300 миллионов направят в 2019 году.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. К 2025 году переход на латинский алфавит в Казахстане должен быть осуществлен повсеместно.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Болат Шайхинов


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