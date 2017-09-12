В Павлодаре при ДТП с участием неотложки скончался пациент

Штрафом и лишением водительских прав на год наказан водитель, виновник ДТП в Павлодаре, в котором скончался человек, сообщила пресс-служба Департамента внутренних дел Павлодарской области.

По информации полицейского ведомства, на пересечении улиц Абая — Чокина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате ДТП 60-летний больной, находившийся в карете, скончался.

37-летний водитель транспортного средства, не предоставивший преимущество в движении "скорой" с включенными спецсигналами, привлечен к ответственности. На него наложен штраф в размере 10 МРП, и он лишен права управления транспортным средством на год.

В рамках специального рейда сотрудниками дорожно-патрульной полиции к административной ответственности были привлечены шестеро водителей, которые не пропускали "скорую помощь", спешащую на вызов.

В отношении их составлен административный протокол по статье 598 части2 КРКоАП — непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и спец. звуковым сигналом, и наложен административный штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге).

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Павел Лисицын