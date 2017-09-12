Возмущённый переносом Дня знаний житель ВКО пригрозил, что начнет взрывать школы

Этот учебный год начался для школьников на день позже.

Телефонный хулиган, рассерженный переносом праздничных линеек, пообещал взрывать школы, передает YK-news.kz.

Этот учебный год начался для школьников на день позже — сентябрьские линейки, в связи с празднованием Курбан айта, перенесли на субботу, второе сентября. Само собой, еще один выходной к каникулам порадовал детвору. Но нашлись и недовольные. И даже сердитые, пишет издание.

Согласно оперативной информации городского акимата, около половины пятого 1 сентября в диспетчерскую пожарной части на номер 112 поступил странный звонок. На другом конце провода мужчина поинтересовался, — почему в День знаний дети не в школе? Диспетчер объяснила звонившему причину переноса. Собеседник на это отреагировал крайне неожиданно — пригрозил, что в таком случае он теперь каждый год 1 сентября будет взрывать школы. А после устрашающей тирады бросил трубку.

Информацию о звонке передали в полицию и Комитет национальной безопасности. Силовики без труда вычислили телефонного хулигана и пригласили на беседу. Выяснилось, что у гражданина нет детей, тем более школьников. Так что совсем неясно, чем его так обидел перенос Дня знаний.

«Звонок совершил 28-летний риддерец. Живет один, детей у него нет. Звонил в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело. По завершении расследования материалы будут переданы в суд, который и определит степень вины и меру наказания гражданина», — сообщил заместитель начальника ГОВД Риддера Ерлан Жаркенов.