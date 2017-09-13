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В Астане начнется шестая встреча по сирийскому урегулированию

13 сентября 2017, 07:40

США и Иордания выступят в качестве наблюдателей.

Шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса "Астана-6" стартует в среду в столице Казахстана Астане, сообщает РИА Новости.

Пять раундов встреч по сирийской проблематике прошли на площадке "Астана" в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом встреч стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Как ожидается, в переговорах будут участвовать представители стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), которые в среду проведут заседание рабочей группы. Сами переговоры состоятся 14-15 сентября. На пятницу намечено пленарное заседание, сообщил МИД Казахстана.

Также в "Астане-6" примут участие делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. США и Иордания выступят в качестве наблюдателей.

Возможность проведения прямых переговоров между оппозицией и правительством Сирии на "Астане-6", даже при участии посредников, остается под вопросом. Основной темой переговоров, как ожидается, станет создание четвертой зоны деэскалации в Идлибе и закрепление перемирия в уже действующих зонах.

За время, прошедшее с "Астаны-5", обстановка в Сирии "на земле" значительно изменилась: правительственная армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов город Дейр-эз-Зор и продолжает наступление.

Фото : Саламат Аязбай

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