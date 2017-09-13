В Астане начнется шестая встреча по сирийскому урегулированию

Шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса "Астана-6" стартует в среду в столице Казахстана Астане, сообщает

Пять раундов встреч по сирийской проблематике прошли на площадке "Астана" в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом встреч стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.





Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.





Как ожидается, в переговорах будут участвовать представители стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), которые в среду проведут заседание рабочей группы. Сами переговоры состоятся 14-15 сентября. На пятницу намечено пленарное заседание, сообщил МИД Казахстана.





Также в "Астане-6" примут участие делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. США и Иордания выступят в качестве наблюдателей.



