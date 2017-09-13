Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

7 млн тенге и 1 тыс. долларов отдал астанчанин мошеннику за трудоустройство

13 сентября 2017, 10:59

Полиция ищет других возможных пострадавших от действий мошенника.

Полицейскими столицы задержан 29-летний подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Сотрудниками районного отдела полиции при УВД района Алматы задержан и водворен в ИВС 29-летний Самат Таукелов.

"В период времени с февраля по июль Таукелов путем обмана и злоупотребления доверием гр. «Т», предлагая свои услуги по трудоустройству за денежное вознаграждение, завладел его деньгами на общую сумму 7 000 000 тенге и 1 000 долларов США. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.4 УК РК. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в полиции.

Для установления других потерпевших от действий данного человека ДВД Астаны просит обратиться в дежурную часть РОП УВД района Алматы по адресу: Астана, ул. Бөрілі д. 18 или позвонить по телефонам 8 (7212) 53 77 92, сот. 8 707 220 00 06, 8 777 614 41 21, 8 702 508 69 79.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...