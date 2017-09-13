7 млн тенге и 1 тыс. долларов отдал астанчанин мошеннику за трудоустройство
13 сентября 2017, 10:59
Полиция ищет других возможных пострадавших от действий мошенника.
Полицейскими столицы задержан 29-летний подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Сотрудниками районного отдела полиции при УВД района Алматы задержан и водворен в ИВС 29-летний Самат Таукелов.
"В период времени с февраля по июль Таукелов путем обмана и злоупотребления доверием гр. «Т», предлагая свои услуги по трудоустройству за денежное вознаграждение, завладел его деньгами на общую сумму 7 000 000 тенге и 1 000 долларов США. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.4 УК РК. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в полиции.
Для установления других потерпевших от действий данного человека ДВД Астаны просит обратиться в дежурную часть РОП УВД района Алматы по адресу: Астана, ул. Бөрілі д. 18 или позвонить по телефонам 8 (7212) 53 77 92, сот. 8 707 220 00 06, 8 777 614 41 21, 8 702 508 69 79.
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