В Конституции Кыргызстана нашли ошибку
13 сентября 2017, 14:56
В гимне вместо слов «өркүндөй бер» написано «үркүндөй бер».
Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибку в Конституции Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента, сообщает Knews.kg.
Депутат отметил, что в гимне вместо слов «өркүндөй бер» написано «үркүндөй бер».
«И это в каждом припеве повторяется. Вы хоть понимаете, что такое «үркүн»?! Если в Конституции допущены такие ошибки, то что мы можем говорить о других документах», — возмутился М.Абдылдаев.
Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков похвалил парламентария за внимательность, отметив, что на подобные ошибки действительно стоит обращать внимание.
Фото: Knews.kg
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