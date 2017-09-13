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В Конституции Кыргызстана нашли ошибку

13 сентября 2017, 14:56

В гимне вместо слов «өркүндөй бер» написано «үркүндөй бер».

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибку в Конституции Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента, сообщает Knews.kg.

Депутат отметил, что в гимне вместо слов «өркүндөй бер» написано «үркүндөй бер».

«И это в каждом припеве повторяется. Вы хоть понимаете, что такое «үркүн»?! Если в Конституции допущены такие ошибки, то что мы можем говорить о других документах», — возмутился М.Абдылдаев.

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков похвалил парламентария за внимательность, отметив, что на подобные ошибки действительно стоит обращать внимание.

Фото: Knews.kg

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