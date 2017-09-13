В Алматы переходивший по "зебре" пешеход чуть не пострадал из-за невнимательности водителя

ДТП с участием двух автомобилей Toyota произошло в Алматы на пересечении пр.Сейфуллина и ул.Чернышевского , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Оба автомобиля двигались в северном направлении по пр.Сейфуллина. Водитель Toyota Corolla перед пешеходным переходом остановился, чтобы пропустить переходящих по нему людей. Ехавшая за ним водитель Toyota RAV 4, судя по всему, в последний момент увидела остановившуюся впереди машину. Она попыталась избежать столкновения, и вывернула руль в сторону. Но аварии избежать не удалось и RAV 4 врезался в Corolla. Последняя от удара отлетела вперед метров на 10, после чего юзом ее протащило через встречные полосы и машина угодила в арык. Паркетник же после столкновения проехал вперед, остановившись после удара о бордюр.





Пешеходы в этой аварии чудом не пострадали.



