В Алматы переходивший по "зебре" пешеход чуть не пострадал из-за невнимательности водителя
13 сентября 2017, 17:07
В ДТП обошлось без пострадавших.
ДТП с участием двух автомобилей Toyota произошло в Алматы на пересечении пр.Сейфуллина и ул.Чернышевского, передает корреспондент Zakon.kz.
Оба автомобиля двигались в северном направлении по пр.Сейфуллина. Водитель Toyota Corolla перед пешеходным переходом остановился, чтобы пропустить переходящих по нему людей. Ехавшая за ним водитель Toyota RAV 4, судя по всему, в последний момент увидела остановившуюся впереди машину. Она попыталась избежать столкновения, и вывернула руль в сторону. Но аварии избежать не удалось и RAV 4 врезался в Corolla. Последняя от удара отлетела вперед метров на 10, после чего юзом ее протащило через встречные полосы и машина угодила в арык. Паркетник же после столкновения проехал вперед, остановившись после удара о бордюр.
Пешеходы в этой аварии чудом не пострадали.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877859-1c7966fce442528d058fdd828ac5ab2c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...