Назарбаев назначил трех сенаторов
13 сентября 2017, 18:56
Депутатами стали: К.Токаев, Б.Бекназаров, Д.Калетаев.
Президент РК Нурсултан Назарбаев назначил троих депутатов Сената Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"Указами главы государства вновь назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан: Токаев Касым-Жомарт Кемелулы, Бекназаров Бектас Абдыханович, Калетаев Дархан Аманович", - говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Фото: kursiv.kz
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