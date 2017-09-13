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Назарбаев назначил трех сенаторов

13 сентября 2017, 18:56

Депутатами стали: К.Токаев, Б.Бекназаров, Д.Калетаев.

Президент РК Нурсултан Назарбаев назначил троих депутатов Сената Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Указами главы государства вновь назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан: Токаев Касым-Жомарт Кемелулы, Бекназаров Бектас Абдыханович, Калетаев Дархан Аманович", - говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

Фото: kursiv.kz

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