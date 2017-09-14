В Тулузе неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил семь человек

Французские СМИ сообщают о нападении на одной из улиц Тулузы мужчины с ножом на прохожих. Сообщается, что злоумышленник ранил семь человек, в том числе трех полицейских. Нескольких раненых госпитализировали , передает телеканал , передает телеканал НТВ.





Как сообщает Dailystar, нападавший, которому на вид около 40 лет, кричал «Аллах Акбар!». Он был задержан.







TERROR IN FRANCE: The Muslim terrorist attacked passersby with his bare hands, was not carrying any weapons.2 victims were taken to hospital pic.twitter.com/HZbpB6NPv1 — Behind The News (@Behind__News) 13 сентября 2017 г.











