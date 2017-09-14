В Тулузе неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил семь человек
14 сентября 2017, 00:13
Нападавший кричал «Аллах Акбар!»
Французские СМИ сообщают о нападении на одной из улиц Тулузы мужчины с ножом на прохожих. Сообщается, что злоумышленник ранил семь человек, в том числе трех полицейских. Нескольких раненых госпитализировали, передает телеканал НТВ.
Как сообщает Dailystar, нападавший, которому на вид около 40 лет, кричал «Аллах Акбар!». Он был задержан.
TERROR IN FRANCE: The Muslim terrorist attacked passersby with his bare hands, was not carrying any weapons.2 victims were taken to hospital pic.twitter.com/HZbpB6NPv1— Behind The News (@Behind__News) 13 сентября 2017 г.
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