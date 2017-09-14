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В Тулузе неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил семь человек

14 сентября 2017, 00:13

Нападавший кричал «Аллах Акбар!»

Французские СМИ сообщают о нападении на одной из улиц Тулузы мужчины с ножом на прохожих. Сообщается, что злоумышленник ранил семь человек, в том числе трех полицейских. Нескольких раненых госпитализировали, передает телеканал НТВ.

Как сообщает Dailystar, нападавший, которому на вид около 40 лет, кричал «Аллах Акбар!». Он был задержан.






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