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Названо худшее в мире гражданство

14 сентября 2017, 09:22

Гражданство Афганистана признано наименее выгодным гражданством в мире.

Консалтинговая компания Henley & Partners считает, что наименее выгодным гражданством в мире является гражданство Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Граждане Афганистана могут свободно посещать только 24 государства. Обладатели немецкого паспорта, признанного самым выгодным, обладают правом безвизового въезда в 176 стран. В тройку также входят Франция и Дания. Следом за ними идут Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия.

Казахстан в рейтинге 2016 года занял 85-е место.



Рейтинг составлялся на основе ряда критериев, таких как наличие безвизового режима с другими государствами, возможности развития человеческого потенциала, масштабы экономики, возможности безвизового проживания за границей.


Фото: PressFoto

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