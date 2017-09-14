Стали известны подробности зверского убийства в ВКО

В минувшее воскресенье в селе Кокпекты было совершено особо тяжкое и циничное по своему характеру преступление. Налетчики ворвались в дом предпринимателя, застрелили главу семейства, серьезно ранили его супругу, а позже убили пожилого отца. Чтобы найти как можно больше ценностей, домочадцев пытали. В надежде уничтожить улики преступники подожгли дом, в котором оставались связанные женщины и дети, сообщает YK-news.kz





Налет был предпринят в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года.





"Неизвестные ворвались в частный дом, выстрелили из огнестрельного оружия в хозяина дома и нанесли телесные повреждения его родственнику, — значится в официальном сообщении пресс-службы ДВД ВКО. — От полученных ранений один мужчина погиб на месте, второй скончался в больнице. Злоумышленники связали находившихся в доме двух женщин, похитили свыше одного миллиона тенге и скрылись".





Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее подготовленных сотрудников полиции.





— В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, — добавили в ДВД ВКО. — Все задержанные — жители Кокпектинского района 1990 — 1991 годов рождения. В настоящий момент они водворены в изолятор временного содержания.





Чтобы узнать все подробности громкого преступления, корреспондент портала направился в село Кокпекты.





Село в трауре





В Кокпекты журналисту не составило особого труда разыскать жилище убитого бизнесмена. В центре села ярко выделяется небольшой сруб — это магазинчик стройматериалов. Сразу за ним на подворье — кирпичный дом владельца торговой точки Муратхана Фатиханулы. Именно здесь проживала семья, вернувшаяся 14 лет назад из Китая на историческую родину.





В день нашего приезда во дворе собрались несколько десятков сельчан. Они пришли выразить соболезнования чудом уцелевшим членам семьи. Едва мы вошли во двор, как к дому подъехали два внедорожника — привезли тела погибших.





— Они были добрыми и отзывчивыми людьми, — начал траурную церемонию зять убитого предпринимателя. — Муратхан никому не желал зла и рассчитывал на такое же отношение к себе. Видимо, доброта погубила его...





Мужчина поделился с журналистом подробностями нападения на семью предпринимателя, которые способны повергнуть в шок любого человека. Редакция изложила версию родных Фатиханулы.





Это нелюди!





...Около полуночи в ворота 34-летнего Муратхана Фатиханулы постучали двое молодых парней. Несмотря на позднее время, предприниматель не удивился их визиту.





— Эти парни неоднократно ему звонили, чтобы узнать расценки на некоторые материалы, обещали купить их в скором времени, — рассказывает собеседник. — Наверное, поэтому Муратхан открыл ворота и пустил заочно знакомых ему людей.





В небольшом дворике между магазином и жилым домом хозяева складировали габаритные стройматериалы, которые не помещались в торговый зал. Молодые люди якобы намеревались купить шифер, который также хранился на подворье.





— Эти парни посмотрели товар и предложили рассчитаться за покупку, — продолжает рассказчик. — Говорят, мол, давай зай­дем в дом, пересчитаем деньги. Муратхан согласился и повел их в жилище. Только открыл входную дверь, а ему в спину выстрелили из обреза. Прямо в упор...





Звук выстрела поднял на ноги всех обитателей дома. Первой в прихожую выбежала жена предпринимателя.





— Грабители вновь открыли огонь, серьезно ранили ее в руку, — излагает подробности зять погибшего мужчины. — Следом за снохой выбежал пожилой отец Муратхана — Фатихан. Он начал драться с одним из налетчиков, и второй преступник оглушил его ударом скалки по голове.





Повалив старика, агрессоры принялись разыскивать остальных домочадцев.





— Эти двое, абсолютно не скрывая своих лиц, собрали всех в одной комнате: полуживую, лишившуюся чувств жену Муратхана, у которой не переставала кровоточить рана, его избитого отца, мать, а также двоих ребятишек семи и пяти лет, — делится своей версией собеседник. — Грабители связали взрослых скотчем, душили и выпытывали у них, где хранятся деньги.





За час они перевернули весь дом, пытаясь найти как можно больше денег.





— Им все мало было! Периодически преступники с кем-то созванивались и получали от организатора четкие указания, где следует более внимательно искать, — родственники пересказывают то, что им стало известно от матери Муратхана, непосредственной участницы этого кошмара. — Они истязали дедушку Фатихана, чтобы заставить говорить, и напоследок выстрелили в него.





В прокуратуре ВКО уточнили данные о похищенных из дома Муратхана Фатиханулы средствах и добавили детали, от которых становится нехорошо даже крепким людям.





— Налетчики забрали более 4,5 миллиона тенге. Рассчитывая скрыть следы преступления, они открыли газ на кухне и подожгли кровать, — озвучили шокирующие подробности преступления в пресс-службе прокуратуры ВКО.





То есть собирались спалить дом, где оставались связанные женщины и дети.





Преступный замысел





Пережившие нападение члены семьи лишь чудом избежали жуткой гибели в огне.





— Мать Муратхана приложила нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от скотча. Бог знает, как ей это удалось! Апа кинулась на кухню и потушила пожар, — рассказывает родственник погибших Серик Женисханулы. — Перекрыв газ, она распутала остальных и вызвала полицию.





Преступников задержали по горячим следам. По рассказу родственников, в поимке злодеев сильно помогли свидетельские показания.





— Когда грабители выбегали со двора, мимо по улице шли два парня. Им показалось подозрительным поведение незнакомцев, и они запомнили номер автомобиля, в который погрузились взбудораженные пассажиры, — поясняет Серик.





Всем постам было передано описание машины злоумышленников.





— Благодаря слаженным действиям следственно-оперативной группы троих подозреваемых удалось задержать, — добавили в областной прокуратуре. — По предварительной информации, они заранее спланировали преступление. Один из задержанных ранее был судим за кражу.





Узнав о том, что пожар в доме был предотвращен, преступники попытались сбежать из села.





— Полицейские задержали бандитов на выезде из Кокпекты, — продолжает Серик Женисханулы. — По предварительным данным, их было трое: русский, казах и татарин. Все они местные, молодые бездельники. Двое из них орудовали в доме Муратхана, а третий сидел на шухере в автомобиле возле дома и курировал исполнителей по телефону.





Действия преступников отличались особым цинизмом.





— Они хотели убить всех, включая детей и женщин, — не скрывают слез, делясь своим мнением, родственники пострадавших. — Это был тщательно спланированный налет, несколько дней подряд они названивали Муратхану, чтобы вой­ти в доверие. Они знали, куда и с какой целью идут. И не собирались оставлять свидетелей...





Как считают родственники погибших, молодые люди задумали ограбление, так как жаждали выкарабкаться из долговой ямы.





— Я слышал, якобы они задолжали несколько миллионов тенге, — делится версией Серик Женисханулы.