ЦИК РК зарегистрировала трех новых сенаторов Парламента
Токаев переизбран председателем Сената.
Центризбирком РК зарегистрировал депутатов Сената Парламента РК, назначенных Указами Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
14 сентября в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание ЦИК РК по регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных Указами Главы государства от 13 сентября 2017 года.
Было принято постановление о регистрации следующих депутатов: Токаева Касым-Жомарта Кемелулы, Бекназарова Бектаса Абдыхановича, Калетаева Дархана Амановича.
В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», после регистрации избранные депутаты приступают к своим полномочиям.
Фото yvision.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.