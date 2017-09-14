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ЦИК РК зарегистрировала трех новых сенаторов Парламента

14 сентября 2017, 11:29

Токаев переизбран председателем Сената.

Центризбирком РК зарегистрировал депутатов Сената Парламента РК, назначенных Указами Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

14 сентября в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание ЦИК РК по регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных Указами Главы государства от 13 сентября 2017 года.

Было принято постановление о регистрации следующих депутатов: Токаева Касым-Жомарта Кемелулы, Бекназарова Бектаса Абдыхановича, Калетаева Дархана Амановича.

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», после регистрации избранные депутаты приступают к своим полномочиям.

Фото yvision.kz


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