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Оборванные троллейбусные провода повредили машины в Алматы

14 сентября 2017, 15:35

Всего задето пять машин, 2 из них - серьезно.

Контактная сеть оборвалась и упала на проезжую часть, по которой ехали другие автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось по улице Абылай хана на протяжении от Абая до Кабанбай батыра.

Троллейбусные провода слетели с креплений, болтаются, часть лежит на проезжей части. Выбило стекла у микроавтобуса «Тойота».

В транспортной компании «Green bus», в доверительном управлении которой находится троллейбусный парк, прокомментировали ситуацию.

«Весь город перекопан, нам приходится переносить троллейбусные линии на временные крепления. При температуре больше 25 градусов провода нагреваются, растягиваются и вылетают из креплений. За лето у нас было свыше 10 случаев падения проводов на проезжую часть, это обычная рабочая ситуация», - сказал директор «Green bus» по Алматы Баурджан Кулишев.

Аварийная служба контактной сети троллейбусного парка обещает устранить аварию в течение 30 минут.

«Если полицейские установят, что мы виноваты, то мы оплатим все расходы по ремонту пострадавших машин», - сказал Баурджан Кулишев.

Альберт Ахметов
Фото с сайта neva.today.ru

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