Оборванные троллейбусные провода повредили машины в Алматы

Всего задето пять машин, 2 из них - серьезно.

Контактная сеть оборвалась и упала на проезжую часть, по которой ехали другие автомобили, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Происшествие случилось по улице Абылай хана на протяжении от Абая до Кабанбай батыра.





Троллейбусные провода слетели с креплений, болтаются, часть лежит на проезжей части. Выбило стекла у микроавтобуса «Тойота».





В транспортной компании «Green bus», в доверительном управлении которой находится троллейбусный парк, прокомментировали ситуацию.





«Весь город перекопан, нам приходится переносить троллейбусные линии на временные крепления. При температуре больше 25 градусов провода нагреваются, растягиваются и вылетают из креплений. За лето у нас было свыше 10 случаев падения проводов на проезжую часть, это обычная рабочая ситуация», - сказал директор «Green bus» по Алматы Баурджан Кулишев.





Аварийная служба контактной сети троллейбусного парка обещает устранить аварию в течение 30 минут.





«Если полицейские установят, что мы виноваты, то мы оплатим все расходы по ремонту пострадавших машин», - сказал Баурджан Кулишев.





Альберт Ахметов