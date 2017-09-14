Раскрыты шокирующие подробности убийства малышей-близнецов в Алматы

Подозреваемый в жестоком убийстве годовалых детей в Алматы признал свою вину. 29-летний Эмиль Гильмутдинов рассказал шокирующие подробности расправы. Мать убитых мальчиков также проходит по делу в качестве подозреваемой, но все обвинения в свой адрес отвергает, передает телеканал «Алматы».

Тела двух малолетних детей обнаружили в многоэтажном доме, который расположен по улице Сауранбаева. Соседи первыми почувствовали неприятный запах, исходящий из квартиры на третьем этаже. Сейчас она опечатана. По предварительной версии детей сначала убили, а потом поместили в холодильник.

Где и когда именно 29-летний гражданин Узбекистана Эмиль Гильмутдинов расправился с годовалыми близнецами, достоверно неизвестно. Мужчина признался, что, будучи пьяным, задушил детей простыней и спрятал в холодильнике. Подозреваемого с 34-летней гражданской супругой Аллой Волченко - мать убитых детей, оперативники задержали в другом месте. Они были пьяны.

«Для установления причины и времени смерти сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По нашим предположениям трупы детей, тела младенцев, горе родители держали не меньше 3-4 дней. Но это лишь предположения. Поэтому точную причину и время установит судмедэкспертиза. Предположительно причиной смерти стала механическая асфиксия», - сообщила официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек.

Годовалых мальчиков изверг убил из-за личной к ним неприязни. Якобы близнецы постоянно плакали и не давали ему покоя. Выяснилось, что Эмиль Гильмутдинов в Алматы пребывал незаконно. Подрабатывал разнорабочим и сожительствовал с матерью детей. Парочке официально предъявлено обвинение по статье «Убийство».

«Установлено, что убийство совершено матерью детей - Волченко Аллой Александровной, 1983 года рождения, и её сожителем, гражданином Республики Узбекистан Гильмутдиновым Эмилем Салаватовичем, 1988 года рождения. В настоящее время лица задержаны в порядке статьи 131 УПК и водворены в ИВС», - сказал старший прокурор Управления прокуратуры Жасулан Конарбаев.

Следователи выяснили, что пара регулярно устраивала пьянки и кочевала с одной квартиры на другую. Также подозреваемые пытались избавиться ещё от одного своего ребёнка, оставив его на улице в микрорайоне Самал. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

Трёхгодовалый мальчик, которого нашли полицейские в одном из детских дворов в Медеуском районе, оказался старшим братом близнецов, найденных убитыми в съёмной квартире. Сейчас ребенок находится во второй деткой городской больнице. Врачи комментировать его состоянии категорически отказываются. Известно, что он чувствует себя хорошо, но имя своё не помнит. Не ясно и то, что с ним будет дальше. Ведь по всей видимости, его маме теперь грозит уголовная ответственность.

Наказать могут также и хозяйку квартиры, которая нелегально сдавала жильё в аренду. Завтра прокуроры направят дело в суд для получения санкции на продление ареста предполагаемых убийц.