"Казгидромет" прокомментировал слухи о предстоящей суровой зиме
15 сентября 2017, 11:22
"Казгидромет" призывает не поддаваться панике.
В Сети распространяются сообщения о том, что на Европу, Россию и Казахстан надвигается самая суровая за последние 100 лет зима. Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Малика Бульдекбаева призывает население не поддаваться панике.
"Рассылка идентичной информации с упоминанием неутешительного прогноза Джеймса Меддэна была осенью 2016 года. Ежегодно осенью некто пытается спекулировать на тему лютой зимы. Это можно проверить в любом поисковике, поэтому "Казгидромет" рекомендует не поддаваться панике и всегда проверять полученные сообщения, так как существует уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации", — отметила Малика Бульдекбаева.
Малика Бульдекбаева со ссылкой на синоптиков добавила, что в сентябре казахстанская зима проводит свою "репетицию".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта rabstol.net
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