"Казгидромет" прокомментировал слухи о предстоящей суровой зиме

В Сети распространяются сообщения о том, что на Европу, Россию и Казахстан надвигается самая суровая за последние 100 лет зима. Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Малика Бульдекбаева призывает население не поддаваться панике.

"Рассылка идентичной информации с упоминанием неутешительного прогноза Джеймса Меддэна была осенью 2016 года. Ежегодно осенью некто пытается спекулировать на тему лютой зимы. Это можно проверить в любом поисковике, поэтому "Казгидромет" рекомендует не поддаваться панике и всегда проверять полученные сообщения, так как существует уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации", — отметила Малика Бульдекбаева.





Малика Бульдекбаева со ссылкой на синоптиков добавила, что в сентябре казахстанская зима проводит свою "репетицию".