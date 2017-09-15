Сбившую школьниц водителя трамвая оставили под стражей в Павлодаре

Адвокат просил заменить содержание под стражей на домашний арест.

Областной суд в закрытом режиме рассмотрел частную жалобу адвоката 30-летней вагоновожатой, которая в момент трагедии 7 сентября была за управлением трамвая, сбившего двух девочек в Павлодаре, передает передает pavlodarnews.kz





Как сообщила агентству пресс-секретарь областного суда Айгерим Сулейменова, адвокат просил содержание под стражей заменить на домашний арест.





- Постановление суда об избрании меры пресечения оставлено без изменений, то есть два месяца водитель трамвая будет находиться в изоляторе временного содержания, - сказала Айгерим Сулейменова.





Напомним, страшное ДТП произошло 7 сентября в 7:43 утра на перекрестке улиц Ломова и Катаева. Трамвай, следовавший на алюминиевый завод, сбил двух сестер 2009 и 2007 годов рождения. Старшая девочка погибла, младшая была госпитализирована в детскую областную больницу.





Известно, что мама пострадавших девочек Шынар Уалитова кроме дочерей одна воспитывает двухлетнего сына. Отец детей трагически погиб в прошлом году.





В помощь этой семье волонтеры "Клуба добряков Павлодар" и работники системы образования открыли добровольный благотворительный сбор. На собранные средства для семьи купят квартиру.





Светлана Воронова.



