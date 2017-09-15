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СМИ сообщили об обнаружении второй бомбы на станции лондонского метро

15 сентября 2017, 16:24

В настоящее время саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.

На станции метро Parsons Green в Лондоне, где ранее произошел взрыв, обнаружена вторая бомба, сообщает Lenta.ru.

Как отмечает британская газета The Daily Express, в настоящее время саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.

Напомним, 15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате, по разным данным, пострадали 20 человек.

Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.

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Фото: Hannah Mckay / Reuters

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