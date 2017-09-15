С алматинца взыскали алименты на ребенка после теста ДНК
15 сентября 2017, 17:21
7 лет мужчина не хотел платить алименты.
В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску об установлении отцовства и взыскании алиментов, передает Zakon.kz со ссылкой на Турксибский районный суд.
Алматинка обратилась в суд с иском к мужчине, с которым жила без заключения брака с 1 ноября 2009 года по январь 2010 года. От гражданского данного брака имеется ребенок, 2010 года рождения.
В свидетельстве о рождении ребенка истец не указала фамилию отца, поскольку тот должен был написать заявление, но он не интересовался ребенком.
"Ребенок находится на ее иждивении, ответчик никакой материальной помощи не оказывает, в связи с чем она была вынуждена обратиться с иском в суд об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка. В связи с не признанием ответчиком исковых требований, назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза", - сообщили в суде.
Назначенная экспертиза подтвердила биологическое отцовство ответчика. После чего он признал иск в полном объеме.
"Решением суда установлено отцовство и взысканы с И. в пользу Ш. алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка Р., 2010 года рождения, в размере 1/4 части со всех видов заработка, ежемесячно, до его совершеннолетия. Решение вступило в законную силу", - заключили в суде.
фото: Алименты Алименты
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