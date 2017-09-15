С алматинца взыскали алименты на ребенка после теста ДНК

В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску об установлении отцовства и взыскании алиментов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Турксибский районный суд.





Алматинка обратилась в суд с иском к мужчине, с которым жила без заключения брака с 1 ноября 2009 года по январь 2010 года. От гражданского данного брака имеется ребенок, 2010 года рождения.





В свидетельстве о рождении ребенка истец не указала фамилию отца, поскольку тот должен был написать заявление, но он не интересовался ребенком.





"Ребенок находится на ее иждивении, ответчик никакой материальной помощи не оказывает, в связи с чем она была вынуждена обратиться с иском в суд об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка. В связи с не признанием ответчиком исковых требований, назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза", - сообщили в суде.





Назначенная экспертиза подтвердила биологическое отцовство ответчика. После чего он признал иск в полном объеме.





"Решением суда установлено отцовство и взысканы с И. в пользу Ш. алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка Р., 2010 года рождения, в размере 1/4 части со всех видов заработка, ежемесячно, до его совершеннолетия. Решение вступило в законную силу", - заключили в суде.





фото: Алименты Алименты



