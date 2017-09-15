В Алматы открыли молодежный лофт-центр в Depo Evolution Park

В лофт-центре молодой человек сможет получить всю необходимую информацию и поддержку, возможность реализовать свои идеи.

В Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру» и реализуемой Дорожной карты поддержки молодежи города прошло открытие первой очереди молодежного лофт-центра на месте бывшего трамвайного депо. В этот же день здесь прошел городской фестиваль «Art Energy Almaty» - «WORK IN PROGRESS», который посетил аким Алматы Бауыржан Байбек.









В новом молодежном лофт-центре открылись коворкинг-центр, центр волонтерского движения, центр молодых художников, молодежный ресурсный центр с отделением центра кураторства общежитий и центра по работе с сельской молодежью, workout-center и др. Таким образом, здесь будет организована зона обслуживания молодежи, 5 мастерских, English club и центр по обучению государственному языку, 10 образовательных секций и др. В новом лофт-центре будут работать 25 молодёжных НПО, в постоянную деятельность которых будут вовлечены свыше 3 тысяч человек.









«Алматы давно нуждался в подобном центре, который сконцентрировал бы вокруг себя молодежь города. В лофт-центре молодой человек сможет получить всю необходимую информацию и поддержку, возможность реализовать свои идеи», - отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Чингис Бескемпиров.









Напомним, что по поручению главы государства 2017 год в Алматы объявлен «Годом молодежи». В рамках соответствующей Дорожной карты планируется увеличение квот молодежной практики, проведение профессиональной подготовки для более 6 тыс. человек, ведется строительство студенческих общежитий, совместно с Жилстройсбербанком разработана уникальная программа, которая дает возможность получить молодежи льготный заём для приобретения новой квартиры. В мае был открыт бесплатный обучающий Центр молодежи «Бағдаршам» в Ауэзовском районе, а накануне на базе Атлетической деревни состоялось открытие Центра по работе с молодежью в Алатауском районе.





Аким Алматы также посетил фестиваль «Art Energy Almaty» - «WORK IN PROGRESS», где принял участие в неформальной беседе с представителями городских сообществ.





«Если бы в Алматы все говорили в один голос, то это был бы уже не тот город. Алматы славится тем, что у него много мнений. Это город молодежи, город неправительственных организаций, где важен диалог», - отметил глава города.





«Art Energy Almaty» - «WORK IN PROGRESS» – фестиваль городских сообществ и внутригородских коммуникаций между властью, бизнесом, инициативными сообществами, общественными деятелями.





В ходе фестиваля несколько сообществ представили свои проекты в таких сферах как экология, здоровый образ жизни, зоозащита, благотворительность,





транспорт, архитектура и городское пространство, бизнес и социальное предпринимательство, технологии. Прошли панельные дискуссии «Городской диалог», посвященные координации текущих и будущих изменений, каналам коммуникаций между властью и инициативными частными объединениями горожан, социальной и культурной ответственности бизнеса перед городом, финансированию гражданских проектов, полезных городу, новой «инфраструктуре» общественных культурных проектов.