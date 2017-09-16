Неожиданно получилось: виновник серьезного ДТП в Алматы удивился аварии

В ночь на субботу, 16 сентября, в Алматы произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой пострадали женщина и грудной ребенок, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспекта Жансугурова с улицей Чигорина. Как рассказали участники ДТП, водитель и пассажир автомобиля Opel, они ехали вниз по Жансугурова и собирались совершить поворот налево. Подъехав к перекрестку, водитель остановился и начал пропускать машины, двигавшиеся по полосе встречного движения

Через какое-то время произошел мощный удар сзади. От удара Opel откатился вниз метров на 10. Выйдя из машины, водитель и пассажир обнаружили врезавшийся в их машину автомобиль MitsubishiGalant. Из авто с пассажирских мест выбежали два человека. Один из них сразу же убежал, а другой ушел на обочину.

Приблизившись к водителю машины, участники ДТП обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения (по их словам – «еле дышит»). На место были вызваны сотрудники полиции и скорая, которым и передали водителя.

По словам мужчины, который находился за рулем MitsubishiGalant, он выпил одну бутылку пива и очень сильно устал. Что произошло на дороге, он объяснить так и не смог.

Оставшийся на месте ДТП пассажир утверждал, что к аварии он отношения не имеет, просто проходил мимо и решил понаблюдать.

Обоих доставят на медэкспертизу

Пострадали двое: женщина и грудной ребенок, которые находились в Opel. Скорая установила, что у малыша, скорее, сильный испуг, но травм нет – видимо, мать крепко держала его в момент удара. У самой женщины выявили травмы, но от госпитализации она отказалась.

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам полиции.



