В Астане в воскресенье перекроют улицы из-за марафона

Движение будет ограничено полностью по улицам, где будет проходить марафон.

В связи с проведением в городе Астане ежегодного марафона 17 сентября движение транспортных средств в момент движения участников соревнований будет ограничено полностью. Закрытые участки будут открываться по мере прохождения последнего участника марафона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента внутренних дел.

Маршрут марафона пройдет по ул. Рыскулова, пр. Кабанбай батыра, ул. Бухар жырау, пр. Мангилик Ел, ул. Сыгынак, ул. Панфилова, пр. Тауелсыздык, ул. Нажмиденова, ул. Сарыкөл, ул. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева, пр. Жумабаева, пр. Абылай хана, пр. Момыш улы, пр. Жумабаева, пр. Кошкарбаева, пр. Мангилик Ел, ул. Кунаева, ул. Восточнее Кабанбай батыра, ул. Достык, пр. Мангилик Ел.

Управление административной полиции ДВД Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, используя параллельные улицы. Автомобили служб экстренного реагирования (кареты скорой помощи, служб ЧС и МВД) будут пропускаться в поперечных направлениях, сотрудниками, несущими службу на местах.

Посетителям лечебных заведений, расположенных вдоль улицы Рыскулова, предлагается маршрут по пр. Туран, заезды со стороны ул. Хусейн бен талал (ранее ул. № 31).

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