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В центре Москвы из ночного клуба эвакуировали сотни человек

17 сентября 2017, 00:34

В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб, ожидается прибытие кинолога.

В центре Москвы около 600 человек эвакуировали из ночного клуба после звонка с сообщением об угрозе взрыва, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Поступила информация об угрозе взрыва по адресу: Болотная набережная, д.9, стр.1, в ночном клубе», — сказал он.

По его словам, в данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб, ожидается прибытие кинолога.

Ранее анонимы сообщили о минировании девяти объектов в Казани.

Фото: cdn.iz.ru

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