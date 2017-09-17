В центре Москвы из ночного клуба эвакуировали сотни человек

В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб, ожидается прибытие кинолога.

В центре Москвы около 600 человек эвакуировали из ночного клуба после звонка с сообщением об угрозе взрыва, передает передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.





«Поступила информация об угрозе взрыва по адресу: Болотная набережная, д.9, стр.1, в ночном клубе», — сказал он.





По его словам, в данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб, ожидается прибытие кинолога.





Ранее анонимы сообщили о минировании девяти объектов в Казани.



