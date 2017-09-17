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Стоявшая на обочине путана стала причиной ДТП в Алматы

17 сентября 2017, 07:16

После аварии вожделенная барышня с места ЧП спешно скрылась.

Ночью 17 сентября в Алматы произошла авария, в результате пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на Бекмаханова, в районе моста Жансугурова. Как рассказали пассажиры Lada Priora, автомашина двигалась в западном направлении по Бекмаханова в крайнем правом ряду. В это время в левом ряду на довольно высокой скорости ехал автомобиль Kia Cerrato. Увидев стоявшую на обочине девушку легкого поведения, водитель Kia рванул к ней, не глядя по сторонам. Kia подрезала ехавший справа автомобиль, в итоге Lada Priora врезалась сзади.

От удара Kia перелетела через обочину, снесла маленькое деревце, зацепила большое, улетела на аллейку и остановилась лишь метрах в 15 от дороги.

Тем временем барышня, ради которой водитель Kia забыл о безопасности на дороге, увидев аварию, поспешно скрылась в пешем порядке с места происшествия.

В аварии пострадали двое пассажиров Lada Priora.



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