50 Cent, Майк Тайсон и Рассел Уэстбрук: кто был на бое Головкин – Альварес

Американские знаменитости, в числе которых - рэпер 50 Сent, актер Дэнни Трехо, легендарный боксер Майк Тайсон, баскетболист Рассел Уэстбрук, посетили вечер бокса в Лас-Вегасе.







Поддержать отечественного боксера приехали известные казахстанцы, в их числе - политики, блогеры и звезды шоу-бизнеса.





«Сегодня большой день для мексиканцев. Поздравляю их всех с Днем независимости. Мне нравится мексиканский стиль. Мне нравятся настоящие бои, я хотел показать Big Drama Show. Отдельное спасибо казахстанским фанатам: «Алга жигиттер». Ничья - это не моя вина. Я показывал все, что в моих силах. Посмотрите на мои пояса, я не проиграл. Я сфокусирован на боксе», - сказал Головкин после боя.



