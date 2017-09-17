50 Cent, Майк Тайсон и Рассел Уэстбрук: кто был на бое Головкин – Альварес
17 сентября 2017, 10:55
Поддержать отечественного боксера приехали известные казахстанцы.
Американские знаменитости, в числе которых - рэпер 50 Сent, актер Дэнни Трехо, легендарный боксер Майк Тайсон, баскетболист Рассел Уэстбрук, посетили вечер бокса в Лас-Вегасе.
Поддержать отечественного боксера приехали известные казахстанцы, в их числе - политики, блогеры и звезды шоу-бизнеса.
«Сегодня большой день для мексиканцев. Поздравляю их всех с Днем независимости. Мне нравится мексиканский стиль. Мне нравятся настоящие бои, я хотел показать Big Drama Show. Отдельное спасибо казахстанским фанатам: «Алга жигиттер». Ничья - это не моя вина. Я показывал все, что в моих силах. Посмотрите на мои пояса, я не проиграл. Я сфокусирован на боксе», - сказал Головкин после боя.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com