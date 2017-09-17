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Нурсултан Назарбаев посмотрел бой Головкина и Альвареса

17 сентября 2017, 12:13

Во время государственного визита в Республику Узбекистан Глава государства посмотрел в прямом эфире поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина, проходившего на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посмотрел поединок боксера Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Во время государственного визита в Республику Узбекистан Глава государства посмотрел в прямом эфире поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина, проходившего на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Напомним, что казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес завершили бой вничью. Головкин защитил титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.


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