Головкин поблагодарил своих болельщиков за поддержку
17 сентября 2017, 15:34
"Это очень много значит для меня", — написал боксер.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поблагодарил своих болельщиков за поддержку в его поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает Zakon.kz.
«Мир все знает. Спасибо всем моим болельщикам со всего мира за вашу поддержку. Это очень много значит для меня», — написал Головкин в своем Instagram.
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