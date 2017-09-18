В понедельник в Казахстане возможны дожди с грозами
18 сентября 2017, 06:01
Местами ночью и утром - туман.
На севере и востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами ночью и утром - туман.
В Акмолинской, Павлодарской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях - местами усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области ночью и утром – туман.
В Астане: преимущественно облачно, +20°.
В Алматы: преимущественно ясно, +26°
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Фото:Anywalls.com
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