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В Казахстане создадут собственный путь понимания ислама

18 сентября 2017, 11:09

В Казахстане отмечается рост уровня религиозности населения.

Ученые-религиоведы разработают научную основу казахстанской школы исламоведения, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

Выступая на правительственном часе в мажилисе, министр отметил, что за последние годы стремительный рост религиозности граждан опережал формирование соответствующей культуры и умение критически воспринимать религиозные догмы. Как следствие, некоторые религиозные люди на первое место стали ставить буквальное соблюдение предписаний религий выше законов и светской морали, добавил он.

"Это источник серьезных рисков и конфликтов: как внутрисемейных так и общегосударственных", — сказал Ермекбаев.

Во-вторых, на религиозную аудиторию Казахстана усилилось внешнее негативное влияние. Этому способствует открытость информационного пространства и процессы глобализации: интернет, соцсети и другие средства коммуникации позволяют оказывать массированное идеологическое воздействие на население, отметил Ермекбаев.

"Сегодня атеистами или агностиками считают себя около 10% граждан, порядка 75% граждан считают себя верующими, но не совершают регулярно религиозные обряды. Около 15% постоянно практикуют все религиозные обряды", — привел данные глава ведомства.

По его словам, уровень религиозности растет и дает больше возможностей для влияния радикальной идеологии. При этом опасность представляет религиозный фанатизм любого течения и конфессии, вопрос стоит только в религиозной безграмотности.

"Мы не возражаем против веры, как источника духовных и моральных ценностей. (…) Казахстану необходимо вырабатывать собственную модель взаимоотношения государства и религии, нашу собственную школу понимания ислама, не оглядываясь и не опасаясь зарубежной критики", — продолжил Ермекбаев.

Отличительными чертами казахстанской школы исламоведения, по словам министра, должны стать опора на духовные, морально-этические ценности с учетом национальных культурно-исторических особенностей полиэтничного Казахстана.

Также чертами школы станут умеренность и гибкость в восприятиии устаревших догм, их адаптация к современным реалиям, восприятие веры как личного интимного вопроса, доброта и толерантность к тем, кто придерживается других взглядов, уважение и соблюдение законов светского государства.

"Поэтому сейчас мы формируем специальную группу ученых-религиоведов, которые смогли бы разработать научную основу казахстанской школы исламоведения", — заключил Ермекбаев.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: AFP/ Karim Sahib.

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