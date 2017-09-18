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Директор карагандинского филиала «Казахавтодор» и его заместитель арестованы

18 сентября 2017, 11:15

Они подозреваются в получении взятки.

В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили подробности задержания руководящих лиц карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор», передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о задержании заместителя директора карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Ержана Отарова. Сейчас стало известно, что был задержан и сам директор филиала.

"Департаментом национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области при получении взятки в сумме 17 млн. тенге от представителей ТОО «Акжол ДС» Ыбышева М. и Жакпарова Б. задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Муканов Г. и его заместитель Отаров Е.", - говорится в распространенном сообщении Нацбюро.

Взятка предназначалась для того, чтобы были беспрепятственно подписаны акты выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда-Караганда-Павлодар.

"15 сентября Ыбышев М., Жакпаров Б., Муканов Г. и Отаров Е. задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС ДВД Караганды. 16 сентября все подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ведомстве.


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