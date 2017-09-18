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Тенге начал неделю с отметки в 340

18 сентября 2017, 17:18

По итогам утренней и дневной сессии курс нацвалюты к доллару составил 340,02.

Завершилась дневная сессия KASE. На начавшейся рабочей неделе курс нацвалюты превысил 340 тенге, сообщает Zakon.kz.

Минимальная цена дневной сессии за доллар составила 339,75 тенге, максимальная остановилась на отметке 340,4, последняя цена составила 340,15 тенге. Средневзвешенный курс составил 340,04 тенге. Объем торгов - 40,05 миллионов долларов

По итогам утренней и дневной сессии минимальная цена составила 339,5 тенге, максимальная - 340,32, последнее значение нацвалюты - 340,15. Средневзвешенный курс за 18 сентября достиг отметки в 340,02 тенге. Суммарный объем торгов – 89,3 миллиона долларов. В торгах приняли участие 23 банка.

По данным Kurs.kz, средняя цена тенге за доллар колеблется в районе 340,5 - 340,9 тенге.

Фото: nb.kz.

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