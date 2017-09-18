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В России школьники избили и сожгли волосы сверстнице из-за сплетен

18 сентября 2017, 19:06

По предварительным данным, издевательства начались после рассказа девочки о том, что её подруга уже начала вести половую жизнь.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту опубликования в соцсетях видеозаписи с издевательствами над 13-летней девочкой в городе Березники в Пермском крае. По предварительной информации, школьники учинили расправу над знакомой, которая якобы раскрыла секрет своей подруги, что у неё уже была интимная связь. На кадрах записи видно, как подростки группой пинают девочку. После этого, несмотря на мольбы избитой, поджигают её волосы зажигалкой.

— Предварительно установлено, что 18 сентября 2017 года видеозапись нанесения ребёнку побоев была опубликована в сети Интернет, после чего руководством Следственного управления СКР по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего инициировано проведение доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе ведомства.


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