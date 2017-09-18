Двое погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск
Предварительной причиной произошедшего полицейские считают разгерметизацию колеса.
Два человека погибли, четверо травмированы в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.
Дорожная авария произошла 17 сентября близ поселка Арна: Lexus RX300 под управлением 32-летней алматинки опрокинулся на трассе.
На месте происшествия погибли двое мужчин, в больницу Капшагая с различными травмами госпитализировали девушку-водителя и трех пассажиров. По предварительной версии, машина опрокинулась в результате разгерметизации колеса.
В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что в настоящий момент проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будет определена причина аварии. Расследование ДТП, которое поручено сотрудникам областного управления дознания, проводится в соответствии со статьей 345 частью 4 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Источник: Sputnik Казахстан
Фото CC0 / Stefan Schweihofer
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