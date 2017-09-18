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Двое погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

18 сентября 2017, 19:39

Предварительной причиной произошедшего полицейские считают разгерметизацию колеса.

Два человека погибли, четверо травмированы в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.

Дорожная авария произошла 17 сентября близ поселка Арна: Lexus RX300 под управлением 32-летней алматинки опрокинулся на трассе.

На месте происшествия погибли двое мужчин, в больницу Капшагая с различными травмами госпитализировали девушку-водителя и трех пассажиров. По предварительной версии, машина опрокинулась в результате разгерметизации колеса.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что в настоящий момент проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будет определена причина аварии. Расследование ДТП, которое поручено сотрудникам областного управления дознания, проводится в соответствии со статьей 345 частью 4 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Источник: Sputnik Казахстан

Фото CC0 / Stefan Schweihofer


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