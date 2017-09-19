В Актобе мать-одиночка кормит детей отходами из мусорных контейнеров

Нужда заставила жительницу Актобе искать в мусорных контейнерах еду для своих детей. На руках у 26-летней Олеси Летавской - трёхлетняя дочь и годовалый сын. Женщина снимает крохотный домик на дачах. Денег на аренду хватает не всегда, не говоря уже о полноценном питании, сообщает ТК "Астана"





В маленький домик на окраине садоводческого товарищества Олеся заселилась в апреле. До этого пришлось скитаться по съемным квартирам. Женщина рассказывает, что какое-то время жили на улице. До рождения детей Олеся подрабатывала в разных местах. Потом с появлением на свет старшей дочери, Виктории, финансовый вопрос встал особенно остро. Женщина даже просила милостыню возле церкви.





У Олеси есть гражданский супруг. Но, якобы из-за болезни, он не может устроиться на работу. Поэтому все легло на её плечи. Олеся собирала металл по мусорным контейнерам. Вырученных денег хватало лишь на то, чтобы рассчитаться с хозяевами жилища и купить детям немного еды. Убранство для своего «дома» Олеся нашла там же, в контейнерах.





В городском отделе занятости и социальных программ пояснили, что матери - одиночке в течение года выплачивали пособие по уходу за детьми. После того, как младшему сыну исполнился год, пособие отменили. Теперь ей будут начислять выплаты по линии адресной социальной помощи и государственной помощи на детей.





"Летавская Олеся Александровна обратилась к нам 15 сентября этого года. Сдала документы на получение адресной помощи и детского пособия. Детское пособие ей начнут выплачивать уже в октябре, из расчета 3019 тенге на двоих детей. Вопрос выдачи пособия по адресной социальной помощи будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии", - заявил заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ г. Актобе Меиржан Караков.





Единственные кто на данный момент откликнулись на просьбу о помощи - это волонтеры. Они привезли женщине продукты и вещи. Отец Олеси скончался, с матерью отношений она не поддерживает. Сейчас беременна третьим ребенком.







