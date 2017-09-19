Тенге продолжает падение по итогам утренних торгов
19 сентября 2017, 11:30
Утренняя сессия закончилась с отметкой 340,76 тенге за доллар.
Завершилась утренняя сессия KASE по итогам которой цена за доллар составила 340,76 тенге, сообщает Zakon.kz.
Минимальная цена за инвалюту составила 339,40 тенге, максимальная 341,19. Последняя сделка была совершена на отметке в 340,85 тенге. Средневзвешенный курс составил 340,76 тенге. Объем торгов – 124,450 миллиона долларов. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
По данным Kurs.kz, цена за доллар колеблется в диапазоне 341,3 - 342 тенге.
Напомним, вчера курс нацвалюты составил 340,04 тенге.
Фото: kursiv.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878760-8ec13ba14d6376e9ff1aee35e99648ff
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...