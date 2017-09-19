Эксперты составили портрет типичного казахстанского радикала

В Казахстане отбывают наказание за экстремизм и терроризм порядка четырех сотен человек, сообщает пресс-служба офиса Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии по итогам совместного мероприятия с Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в Варшаве.





По данным, собранным казахстанским офисом, в настоящее время в тюрьмах Казахстана отбывают наказание 400 осужденных, получивших срок за экстремизм и терроризм, что на 200 человек меньше, чем в 2015 году.





Из них подавляющая часть — 342 человека осуждены на срок от пяти до 10 лет, 36 — от 10 до 15 лет, 24 — свыше 15 лет, и один приговорен к пожизненному заключению (совершивший теракт в Алматы 18 июля 2016 года Руслан Кулекбаев, приговоренный к смертной казни – прим. ред.).





"Их возраст составляет от 16 лет до 68 лет, большая часть состоит в браке. Если смотреть по национальным признакам, то среди них 344 казаха, 14 русских, 6 чеченцев, 8 узбеков, 7 уйгуров", — говорится в сообщении.





По данным на май 2017 года, из общего количества заключенных, верующий контингент составляют 3 500 человек, из них 763 – последователи салафизма и более 90 человек остаются на радикальных позициях.





Кроме того, составлен социальный и психологический портрет типичного казахстанского радикала.





В большинстве случаев, это выходец из сельской местности в возрасте 25 — 35 лет, выросший в малообеспеченной семье, не имеющий постоянного источника заработка. Если он женат, то супруга тоже не работает, занимается домашним хозяйством и детьми. Родители, как правило, пенсионеры, по этой причине не могут особо помогать детям, они сами нередко нуждаются в материальной помощи. То есть все они относятся к социально-уязвимым слоям населения.





Отчасти этим можно объяснить тот факт, что общее количество уголовных правонарушений, связанных с экстремизмом и терроризмом, в Казахстане растет из года в год. Если в 2014 году их было 154, в 2015-м – 317, то в 2016-м стало уже 554, предполагают эксперты организации.





"Социальная уязвимость – одна из особенностей проблем радикализации, вследствие чего происходит вовлечение граждан в радикальную идеологию. Но не только социальная уязвимость является виной всех бед. Мы проанализировали результаты психологического изучения и выяснили, что в деструктивную идеологию вовлекаются и личности, которые испытывают сильный эмоциональный дисбаланс, даже имея обоих родителей и хорошее материальное положение", — говорится в сообщении.





Обычно это те, кто с детства испытывает потребность в эмоциональном тепле, любви, понимании, кто однажды получил какие-то глубокие психологические травмы со стороны, к примеру, родителей, более склонны к примыканию к криминалу и радикалам.





Иностранные эксперты выразили мнение, что во всем мире движущими силами насильственной радикализации становятся нарушения прав человека.





"Радикализация, ведущая к терроризму в тюремных условиях, стала проблемой, вызывающая нарастающую тревогу во многих странах, поскольку тюрьмы могут предоставить благодатную почву для распространения насильственного экстремизма, особенно когда условия содержания под стражей плохие", — в свою очередь отметил региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов.





При этом он признает, что тюремный персонал перезагружен и их служба оплачивается низко. Кроме того, работа в тюрьме требует специальных навыков, но тюремный персонал зачастую недостаточно обучен и сотрудники испытывают высокий уровень стресса и насилия, связанного с работой.







