6 раз незаконно применяли огнестрельное оружие в Мангистауской области с начала года

Напомним , в ночь на 18 сентября в приемный покой Мангистауской областной больницы поступили двое мужчин из 28 микрорайона Актау с ранениями, предположительно, от травматического оружия. Lada.kz рассказала о шести инцидентах в Мангистау с применением огнестрельного оружия с начала текущего года.





В ночь на 18 сентября двое мужчин поступили в приёмный покой МОБ из 28 микрорайона с ранениями, предположительно, из травматического оружия. Медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести. У одного из них обнаружено ранение в область левой ягодицы, у второго - в область спины справа, обеих бедер в трех местах. Ранения, по словам медиков, не представляли угрозы для жизни, и после оказания помощи пациенты были отпущены домой.





Двумя месяцами ранее, в ночь на 18 июля, в Каракиянском районе в перестрелке пострадали шесть человек. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы. Еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу. На тот момент врачи оценили состояние пострадавших следующим образом: «В экстренном порядке троих пациентов прооперировали. У пострадавших повреждены туловище, конечности, грудная клетка, брюшная полость».





В начале июля текущего года Актауский городской суд вынес решение в отношении мужчины, обвиняемого в нанесении огнестрельного ранения. По материалам дела, подсудимый пошел к знакомому, который проживает в одном из домов 35 микрорайона. Между ним и потерпевшим возникла ссора. После чего обвиняемый кулаком ударил потерпевшего по лицу и выстрелил в грудь и в глаз. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы.





В пригороде Актау отверженный поклонник ранил девушку и застрелился вечером 19 мая. По информации сотрудников Скорой медицинской помощи Мунайлинского района, молодой человек выстрелил из табельного оружия в девушку и в ее брата, а затем в себя.





Парень 1992 года рождения, совершивший выстрелы, работал в охранном агентстве. Как рассказали в отделении травматологии и ортопедии МОБ, парень 1995 года рождения поступил с множественными травмами, открытым переломом левой кисти и переломом правой бедренной кости, множественными ушибленными ранами в области обеих нижних конечностей. Девушка 1990 года рождения поступила с множественными ушибленными ранами в области бедер, частичным повреждением мышцы бедра. Молодой человек, как пояснили сотрудники Скорой медицинской помощи Мунайлинского района, выстрелил из табельного оружия в девушку, которая не отвечала на его чувства, и в ее брата. После застрелился. Стрелявший молодой человек также был доставлен в МОБ в состоянии клинической смерти. Позже парень скончался, не приходя в сознание.





В селе Жетыбай Каракиянского района группа лиц обстреляла жилой дом утром 9 мая. Семеро человек, по словам хозяйки дома, пришли во двор и начали стрелять из пистолетов. Все были в масках. Хозяйки на тот момент дома не было, но были её дети. По её словам, нападавшие ходили по двору и обстреливали окна и стены. Стреляли около получаса, после чего скрылись. На тот момент пресс-служба ДВД Мангистау сообщила, что установлены личности шестерых подозреваемых.





В Актау 10 мая из-за неосторожного обращения с оружием погиб солдат-срочник. В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011, матрос срочной службы Шишимбаев М.А. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.