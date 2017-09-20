В Атырауской области ищут пропавшего 15-летнего подростка

Есть надежда, что мальчик мог с кем-то из земляков договориться и попытаться пересечь границу, направляясь на родину в Узбекистан.

В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка , сообщает , сообщает МИА «Казинформ» . Фактически подросток Аслбек Хамроев пропал еще 2 сентября, отправившись из села Биикжал в соседний город Кульсары Жылыойского района.





Однако с заявлением в полицию его мать - гражданка Узбекистана, обратилась лишь через 10 дней, все это время считая, что сын благополучно добрался до Кульсары. Сразу же начались поиски пропавшего. К сожалению, успехом они пока не увенчались.





«Поэтому мы расширяем границу поисков. Направили соответствующие запросы в отделы полиции городов Уральска, Чапаево, а также в районы Атырауской области, где раньше работала мать пропавшего подростка. Запрос отправлен и в пропускной пункт на казахстанско-узбекскую границе. Есть надежда, что мальчик, который очень активный, мог с кем-то из земляков договориться и попытаться пересечь границу, направляясь на родину в Узбекистан», - сообщили в пресс-службе ДВД.





Полицейские просят всех, кто мог видеть мальчика, сообщить об этом. Приметы ребенка: короткие черные волосы, рост 150-155 см, худощавое телосложение. На момент пропажи на мальчике было черное трико. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам 8(712-37)5-04-96, 5-17-47, 5-19-80, 87028024223, в РОВД Жылыойского района.





Автор: А. Соколов



