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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 100

20 сентября 2017, 06:20

В мегаполисе серьезно повреждено большое количество домов, более 20 зданий рухнули.

По последним данным, в Мексике в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 погибли, по меньшей мере, 119 человек, передает Вести.ru.

По информации мэра мексиканской столицы Анхеля Мансеры, число погибших в результате землетрясения в Мехико к настоящему времени возросло до 30, сообщает РИА Новости. После разрушительного землетрясения МВД Мексики объявило в столице страны Мехико чрезвычайное положение. В мегаполисе серьезно повреждено большое количество домов, более 20 зданий рухнули.

На местах обрушений работают спасатели. Для того, чтобы находящиеся под завалами могли подать признаки жизни, объявляется режим тишины.

Эпицентр мощного землетрясения находился в 12 километрах от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 километрах к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.

Фото: ЕРА

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