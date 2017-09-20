На столбе в итальянском парке обнаружили голую и изнасилованную 57-летнюю немку

Во рту у нее был кляп, из-за чего она не могла позвать на помощь.

В римском парке Вилла Боргезе местный житель обнаружил 57-летнюю немку, которую изнасиловали и привязали к столбу. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает Лента.ру





Мужчина, работающий таксистом, наткнулся на женщину рано утром. Во рту у нее был кляп, из-за чего она не могла позвать на помощь. Она рассказала, что на нее напал «молодой человек лет двадцати-двадцати пяти, возможно, иностранец», который привязал ее к столбу и изнасиловал. Уходя, он забрал у женщины 40 евро (менее 2800 рублей).





Отмечается, что этот случай стал уже третьим эпизодом насилия над иностранками в Риме за последнюю неделю. Так, в полицию поступило сообщение от бельгийской туристки, которую пытались изнасиловать на ступенях Капитолия, а над путешественницей из Финляндии надругались неподалеку от одной из станций метро.





16 сентября сообщалось, что полиция немецкого города Дессау арестовала четырех просителей убежища из Эритреи, подозреваемых в жестоком изнасиловании 56-летней жительницы страны. Она занималась сбором бутылок в центре города, когда к ней подошли молодые люди, пообещавшие показать, где можно найти много бутылок. Они заманили ее в здание бывшей школы, где женщина подверглась изнасилованию.



