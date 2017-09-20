В Атырауской области задержан депутат маслихата
20 сентября 2017, 09:08
Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
18 сентября был задержан бывший председатель правления СПК «Атырау», депутат областного маслихата Абат Тасимов, передает "Ак Жайык".
Антикоррупционная служба предъявила ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 361 УК РК). Досудебное расследование в отношении нескольких сотрудников этой государственной социально-предпринимательской корпорации было начато в июне этого года.
1 августа Тасимов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Уголовное дело в отношении его заместителя Жанмурата Есжанова завершено, суд назначил ему наказание штрафом в размере 1,3 млн тенге (ущерб по делу составил 8,4 млн).
Зульфия Байнекеева.
Фото: azh.kz.
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