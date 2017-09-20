Казахстанец погиб в горах Канады

Тело 27-летнего Казахстанца обнаружили в горах неподалеку от Ванкувера, Канада. Об этом сообщает Об этом сообщает Global news





Тело нашли в районе курортного города Уистлер. Сообщается, что мужчина отправился в поход к озеру Айсберг, расположенной на горе Рэйнбоу. Он отстал от своего спутника, а затем не вернулся в назначенное время. О пропаже в полицию сообщили 16 сентября.





Спасатели обнаружили его в расщелине. Погодные условия затрудняли их работу.





Точная причина смерти не установлена.



