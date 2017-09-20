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Казахстан и Норвегия урегулируют вопросы автомобильных перевозок

20 сентября 2017, 11:15

На 53% увеличился объем перевозок грузов автотранспортном между Казахстаном и Норвегией в прошлом году.

Соответствующий законопроект РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Норвегия о международных автомобильных перевозках» одобрили депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании Палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2016 году объем перевозок грузов автотранспортном между Казахстаном и Норвегией увеличился на 53% и составил 1,5 тысячи тонн. Это более 100 рейсов. Проектом Соглашения устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ.

По его словам, согласно данному Соглашению двусторонние транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны или же из третьих стран осуществляются на разрешительной основе.

«Данные условия выгодны для казахстанских перевозчиков, так как в настоящее время грузоперевозки между двумя странами осуществляется переводчиками третьих стран, например, белорусскими и российскими транспортными компаниями», - уточнил глава ведомства.

В заключение он отметил, что ратификация данного Соглашения не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Youtube.

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