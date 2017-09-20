Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook выложил видео, в котором разъяснил некоторые нормы законопроекта в области информации и коммуникаций, внесенного этим летом на рассмотрение парламента, сообщает Zakon.kz.





«Ни для кого не секрет, что СМИ буквально охотятся за новостями об известных людях: певцах, актерах, спортсменах и т.д. Зачастую такие новости формируются на основе слухов и домыслов. Это может касаться их семьи, личных отношений и даже здоровья. И эта не всегда правдивая информация может повлиять на репутацию человека, даже в случае дезинформации добиться опровержения очень непростая задача. Единственное, что остается, это идти в суд, но это месяц нервного ожидания. Да и не все готовы отстаивать права в судебном порядке, особенно это касается обычных граждан, которые также могут стать жертвами слухов, - сказал министр. - Приведу наглядный пример. Новость о якобы 14-летних молодоженах в Мангистауской области, которые на самом деле оказались совершеннолетними. СМИ не только выдали непроверенную информацию, но и опубликовали фотографию молодых людей. После этого в адрес молодоженов хлынула волна критики и даже оскорблений со всей страны. Пойдя на поводу слухов, СМИ заметно осложнили жизнь молодой пары»





Т еперь, по его словам, СМИ должны будут предоставлять доказательства написанного, а в случае отсутствия таковых, публиковать опровержение.





«Эта поправка косвенно налагает на СМИ обязанность перепроверять информацию. Кроме того, СМИ будут ограничены в использовании изображения и личных данных ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий. Если СМИ будут публиковать имя, возраст, то даже в случае переезда в другой город ребенок будет ловить на себе взгляды окружающих и ни о каком психологическом выздоровлении речи не может идти.

Именно поэтому вводятся данные ограничения», - пояснил Абаев.





Также в части защиты детей вводятся требования для общеобразовательных школ ограничивать доступ к порнографическим и другим сайтам, негативно влияющим на детскую психологию.





«Мы не можем вводить подобные ограничения дома – это сфера ответственности родителей, но в школах мы это сделаем.Не обошли стороной и рекламу. Сегодня законом установлена минимальная доля вещания на казахском языке – это 50% эфирного времени. Теперь эта норма распространится и на рекламу. Более того, мы выдвинули предложение закрепить это требование в разрезе каждого часа», - сказал министр.





В целях развития отечественного телевидения внесена поправка распространения исключительного казахстанских теле- и радиоканалов для публичного показа в государственных учреждениях. Как отметил министр, возможно, в будущем подобное правило распространиться на аэропорты и вокзалы.





«Чтобы облегчить доступ к информации, лицам с ограниченными возможностями расширяется применение сурдоперевода и субтитрования. Теперь все новостных выпуски на всех каналах должны выходить с субтитрами или сурдопереводом не менее одного раза в день, причем в наиболее популярное для просмотра время с 18 до 22 часов», - отметил Д.Абаев.





Другое нововведение – повышается статус структурных подразделений в госорганах, осуществляющих работу со СМИ, то есть пресс-секретарей или пресс-служб. Госорган должен представить на сайте контактные данные своего представителя, к которому могут обращаться СМИ. Данный представитель должен напрямую подчиняться первому руководителю. Должность представителя не подлежит ликвидации, за исключением ликвидации самого госоргана.





«Уверен, все эти поправки благоприятно отразятся на работе государственных органов со СМИ», - сказал министр. - Еще одно нововведение. В случае, если СМИ опубликовывают недостоверную информацию, а другие СМИ делают также, но со ссылкой на первоисточник, то ответственность несет только СМИ-первоисточник. Сейчас же формально ответственность должны нести все опубликовавшие дезинформацию СМИ».





«В настоящее время необходимо испрашивать разрешение на использование изображения граждан Мы предлагаем расписать случаи, когда СМИ могут этого не делать В перечень входят мероприятия массово-спортивного и культурного характера, собрания, митинги, шествия, демонстрации. Помимо этого, использование изображения без согласия возможно, если СМИ изначально получили официальную информацию, в котором содержится изображение лица и его личных данных, а также, если оно используется в общественных интересах. Например, при розыске пропавших людей», - продолжил он.





Еще одна новость. «Многие не знают, что одна из функций нашего ведомства – это учет и мониторинг всех выпускаемых материалов. Поэтому все зарегистрированные в нашей стране издания обязаны предоставлять министерству 1 экз. для ознакомления. Причем как в электронном, так и в бумажном виде. Учитывая, что министерство находится в Астане, а печатное СМИ может находиться в любом другом городе, то это неудобно и накладно. Новый законопроект позволит ограничиться предоставлением экземпляра только в электронном виде», - рассказал Д.Абаев.





Еще одна из предполагаемых реформ – исключение взыскания со СМИ за незначительные нарушения. Например, за ошибки при написании своих контактных данных или непредоставление экземпляра министерству.





«Раньше при подобных нарушениях деятельность СМИ могла быть остановлена на срок до 3 месяцев, плюс изымался весь тираж. Теперь такие строгие меры мы предполагаем исключить», - отметил министр.





Также, по его словам, планируется ряд изменений, касающийся области связи.







