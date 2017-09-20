Число жертв мощного землетрясения в Мексике продолжает расти
20 сентября 2017, 12:46
Уже 248 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике.
Власти не исключают, что количество погибших возрастёт, так как поисковая операция продолжается, передает life.ru.
Уже 248 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике. Об этом в своём "твиттере" написал глава национальной аварийно-спасательной службы Луис Фелипе Пуэнте.
Местные власти не исключают, что количество погибших увеличится, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются. Идёт разбор завалов, под которыми до сих пор могут находиться люди.
Из-за землетрясения магнитудой 7,1 разрушены десятки зданий по всей стране. Власти объявили режим ЧП в столице Мексики — Мехико.
Фото: REUTERS/Ginnette Riquelme
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