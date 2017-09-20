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Президент Венесуэлы назвал Трампа "новым Гитлером"

20 сентября 2017, 12:51

В МИД Венесуэлы отметили, что слова Трампа противоречат международному праву.

Глава Венесуэлы, комментируя речь президента США Дональда Трампа на 72-й Генеральной ассамблее ООН, назвал американского лидера "новым Гитлером", сообщает РИА Новости со ссылкой на EFE Noticias.

"Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам", — заявил Мадуро.

Трамп в своей речи на ГА ООН раскритиковал власти Венесуэлы за диктатуру и следование "провальной социалистической идеологии", которая, по его словам, привела страну к коллапсу. Он также отметил, что Вашингтон продолжит политику санкционного давления в отношении Каракаса.

Ранее в МИД Венесуэлы также дали комментарии к выступлению Трампа, отметив, что его слова противоречат международному праву.

фото: ТВ Центр

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