Президент Венесуэлы назвал Трампа "новым Гитлером"

"Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам", — заявил Мадуро.





Трамп в своей речи на ГА ООН раскритиковал власти Венесуэлы за диктатуру и следование "провальной социалистической идеологии", которая, по его словам, привела страну к коллапсу. Он также отметил, что Вашингтон продолжит политику санкционного давления в отношении Каракаса.





Ранее в МИД Венесуэлы также дали комментарии к выступлению Трампа, отметив, что его слова противоречат международному праву.